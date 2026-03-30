Веселин Симеонов: Бяха по-добри от нас

Ком (Берковица) спечели гостуването си на Ювентус (Малчика) само с 2:0. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига. Веселин Симеонов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Ком пропусна да разгроми Ювентус (Малчика)

„Бяха по-добри от нас и създадоха повече положения. Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но през първото полувреме ни надиграха тотално. През второто имаше някаква идея от наша страна. Искахме да задържим топката, да имаме по-трайно владение, защото през първата част само се риташе напред, те взимаха топката и ни атакуваха. През второто полувреме се опитвахме да не губим толкова често топката. И ни се получиха няколко много добри изнасяния на топката. Но ни липсваше и най-добрият ни нападател Мартин Милков. Ако беше на терена, можехме и да отбележим гол дори. Липсваше ни скорост, не печелехме първа топка“.

