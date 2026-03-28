Ком пропусна да разгроми Ювентус (Малчика)

Ком (Берковица) спечели гостуването си на Ювентус (Малчика) само с 2:0. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига. Селекцията на Венцеслав Иванов доминираше през цялото време. Ивайло Тодоров осигури трите точки с головете си в 34-а и 38-ата минута. Преди тях, той вкара гол, съдията не го зачете, отсъждайки нарушение в атака. Тодоров пропусна да се разпише още три пъти, когато се озова на отлични позиции. Съотборникът му Цветко Иванов пък не успя да вкара дузпа в 60-ата минута. Адмирации и за вратаря на домакините Димитър Стефанов, който спаси доста положения.