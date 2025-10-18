Съставите на Рома и Интер

Тази вечер Рома посреща Интер в дербито на 7-ия кръг на Серия "А". Двата тима са преки конкуренти за челните места и този мач ще е важен тест, за да докажат амбициите си. Всеки от тях е в отлична форма и в серия от три поредни победи, което добавя допълнителен елемент на интрига в мача и още повече повишава очакванията за зрелищен сблъсък на "Олимпико".

Джан Пиеро Гасперини е избрал да започне срещата с Пауло Дибала в атака и Матиас Соуле и Лоренцо Пелегрини зад гърба му. Брайън Кристанте и Ману Коне ще си партнират в средата на терена, а Уесли и Зеки Челик ще бъдат на крилата.

Кристиан Киву пък залага на Анже-Йоан Бони и Лаутаро Мартинес в предни позиции. В средата на терена започват Николо Барела, Хакан Чалханоолу и Хенрих Мхитарян, а двамата халф-бекове са Федерико Димарко и Дензъл Дъмфрис.

РОМА: Свилар, Н'Дика, Манчини, Ермосо, Челик, Уесли, Кристанте, Коне, Соуле, Пелегрини, Дибала

ИНТЕР: Зомер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Дъмфрис, Димарко, Барела, Мхитарян, Чалханоолу, Бони, Мартинес