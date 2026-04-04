  3. По пет гола и червени картони в дербито на Розовата долина

По пет гола и червени картони в дербито на Розовата долина

  • 4 апр 2026 | 22:36
По пет гола и червени картони в дербито на Розовата долина

Левски (Карлово) надви у дома Розова долина (Казанлък) с 3:2. Дербито на Розовата долина е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Освен петте гола, в него бяха вдигнати и пет червени картона. Вихрено начало на домакините и след 180 секунди Рангел Игнатов тресна гредата на гостите. В 20-ата минута пък съотборника му Даниел Коков откри резултата. Казанлъшкият тим се вдигна и взе инициативата. Друг гол обаче не падна до почивката. Когато футболистите се отправиха към съблкалните, съдията вдигна червен картон на Атанас Апостолов, треньор на „розите“. Четвърт час след началото на второто полувреме Милен Танев удвои преднината на левскарите. Десетина минути след това Венцислав Иванов върна интригата с попадение от дузпа – 2:1. Скоро обаче, Танев се разписа за втори път. Иванов също вкара още веднъж в 85-ата минута за окончателното 3:2. След 180 секунди, той удари съперник и съдията го отстрани с червен картон. След още 120 секунди съотборника му Адриан Русев фаулира играч от карловския тим и също получи червен картон. Настана суматоха, при която Пламен Крислов и Кристиян Николов от Левски също получиха червени картони. В последните секунди, Рангел Игнатов пропусна да вкара в празната врата на „розите“.

