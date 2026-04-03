Атанас Апостолов: Напълно заслужено са в призовата тройка

Утре Розова долина (Казанлък) ще играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Левски (Карлово) е най-добрият отбор в първенството, след фаворитите за първото място Несебър и Марица (Пловдив). Прави приятно впечатление. Треньорът му Господин Мирчев преди работеше в отбор, който е под нивото му. Сега в Карлово сглоби състав от добри футболисти, чрез които прокарва идеите си. До идването му, Левски се бореше да спасение от изпадане, а сега е сред призьорите. През есента в Казанлък ги надиграхме, пропиляхме шансовете си да ги бием, а те си изиграха правилно мача, излъгаха ни и взеха точките. Амбицирани сме да си върнем. Сега се надявам да ги надиграем и ние да ги излъжем“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.