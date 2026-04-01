Розова долина с победен обрат

  • 1 апр 2026 | 21:05
В с.Ягода, Розова долина (Казанлък) надви гостуващия му Родопа (Смолян) с 2:1. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Смолянският тим беше по-добър през първото полувреме. Възползва се обаче минимално от множеството грешки на съперника. Едва в последните секунди преди почивката, Радослав Узунов им даде преднина с попадението си. През втората част обаче селекцията на Атанас Апостолов излезе преобразена. Взе инициативата още от самото начало. След 180 секунди Венцислав Иванов възстанови равенството. Той осигури трите точки с втория си гол, реализирал го в 83-ата минута. Съотборникът му Николай Арнаудов пък уцели веднъж гредата.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

