ФК Рилци започва на 15 юли

Рилци (Добрич) се събира на 15 юли в 19:30 часа за начало на подготовката си. Отборът ще тренира на своя стадион до началото на предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Там ще играе и приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, добричкия тим ще играе мач за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

25 юли: Рилци (Добрич) – Олимпик (Варна)

29 юли: Рилци (Добрич) – Черноморец (Балчик)

1 август: Рилци (Добрич) – Доростол (Силистра)

8 август: Рилци (Добрич) – Ботев (Нови пазар)

15 август купа на Аматьорската лига: Рилци (Добрич) – жребий ще определи съперника

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