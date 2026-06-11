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  3. Геша ще освежава Септември (Тервел)

Геша ще освежава Септември (Тервел)

  • 11 юни 2026 | 09:45
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Геша ще освежава Септември (Тервел)

Септември (Тервел) все още няма планирани приятелски срещи и конкретна дата, на която да стартира подготовката си за предстоящия сезон в Североизточната Трета лига. Предвиждат се обаче някои кадрови промени.

„Задължително трябва да потърсим 2-3 млади момчета, да освежим отбора.  А и има изисквания за възраст. Тепърва започваме да мислим къде да пипнем и какво да подобрим при нас. Освежаване ще има 100%“, каза наставникът на тима Георги Иванов – Геша пред клубния сайт. Той коментира и евентуални съперници за контроли.

„Обичам да играя с професионални клубове. По тази причина може да започнем по-рано, за да сме в час и да бъдем на разположение. Ще видим точно кога ще се случи това. Но идеята е да изиграем контроли с професионалните тимове. Все още няма нищо планирано конкретно. Винаги излизат непланирани приятелски срещи. В нашия регион професионалните отбори са по-малко и винаги поглеждат към нас, затова ние гледаме да сме свободни, за да можем да се съобразим, когато на тях им е удобно“, добави още опитният специалист.

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