ЦСКА поздрави Мишо Александров

Днес своя 37-и рожден ден празнува техническият директор на ЦСКА Михаил Александров. Той е юноша на "червените", а дебютира и играе за мъжкия тим на "армейците" през сезон 2006/07 година. Завръща се отново в ЦСКА на 6 юни 2024 година като технически директор.

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За националния отбор на България талантивият полузащитник изиграва 21 мача и отбелязва три попадения.

"Пожелаваме на Михаил Александров здраве, щастие и много успехи с любимия ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

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