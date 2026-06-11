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Спартак (Плевен) уреди осем контроли

  • 11 юни 2026 | 10:05
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Спартак (Плевен) уреди осем контроли

Спартак (Плевен) уреди осем приятелски срещи по време на своята лятна подготовка за сезон 2026/27 във Втора лига. Припомняме, че заелият 12-о място през изминалия сезон тим ще проведе първо занимание на 17 юни, сряда, от 17:00 часа.

Първата контрола на отбора ще бъде само 6 дни след началото, като в нея плевенчани ще премерят сили с Ботев (Пловдив) на базата на "канарчетата" в Коматево. Освен с Ботев Спартак ще играе с още два отбора от efbet Лига - Ботев (Враца) и Черно море, както и с изпадналия от елита Монтана, с който е последният спаринг, предвиден за 18 юли.  

Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник
Спартак (Плевен) обяви раздяла със защитник

Най-интересната проверка обаче изглежда срещу заелия шесто място в израелския елит Апоел (Петах Тиква). Приятелският мач е на 14 юли, вторник, в Правец.

Пълен списък с контролите на Спартак по време на предсезонната подготовка:

23.06, вторник – Ботев (Пд) – Спартак
27.06 ,събота – Спартак – Локомотив (Мездра)
01.07, сряда – Спартак – Ботев (Враца)
03.07, петък – Спартак – Черно море – в Трявна
07.07, вторник – Спартак – Янтра (Габрово)
11.07, събота – Спартак – Локомотив (ГО)
14.07, вторник – Спартак – Апоел (Петах Тиква, Израел) – в Правец
18.07, събота – Спартак – Монтана  

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