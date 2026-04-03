Господин Мирчев: Очаквам хубав отворен двубой

Утре Левски (Карлово) приема Розова долина (Казанлък). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Срещаме отбор с традиции, с който всички се съобразяват. Познавайки философията на треньора му Наско Апостолов, очаквам хубав отворен двубой. И двамата залагаме на футбола и предпочитаме да развиваме млади футболисти. „Розите“ ще търсят реванш за загубата, които им нанесохме през есента на техния стадион. Ние пък ще излезем с амбицията да спечелим поредни три точки“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на карловския клуб.