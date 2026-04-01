Атлетик повали Левски (Карлово) още преди почивката

Атлетик (Куклен) се наложи с 3:1 над гостуващия му Левски (Карлово). Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Противно на крайния резултат, първите критични моменти бяха пред вратата на домакините. Още в началните секунди, Свилен Щерев пропусна да им вкара гол. Веднага след това Рангел Игнатов уцели гредата на Атлетик. Отговорът на домакините беше мигновен – попадение на Николай Георгиев в 5-ата минута. В 17-ата пък Видол Сейменски си вкара автогол с глава – 2:0. След още толкова време, Хенинг Паул Якоби направи резултата категоричен. Левскарите опитаха да коригират неприятното за тях съотношение. Достигнаха обаче само до почетно попадение, дело на Щерев в 65-ата минута.