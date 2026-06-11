Паро Никодимов: Новите футболисти трябва да имат класата за клуб като ЦСКА

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира ситуацията в отбора в навечерието на първата тренировка на тима. Той сподели какви нови попълнения ще са нужни на "червените", за да се гонят високите цели през сезона.

"Надявам се момчетата да се подготвят качествено през идните дни. Чака ги доста дълъг сезон. Ще бъде интересно. Изненадан съм, че все още няма представено нито едно попълнение. Предполагам, че ще се привлекат поне няколко нови. Трябва да се надгради и да се гонят целите, които на всички е ясно, че са много високи.

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Христо Янев познава най-добре играчите си. Той е наясно на какви позиции трябва да се привлекат нови футболисти. Трябва да са качествени и да имат класата за клуб като ЦСКА. Има играчи в състава, които все още не са успели да се докажат. За мен на всяка една линия трябва да има поне по един играч, който да е силен и да се откроява, ако искаме титлата. Като започнеш от вратаря и стигнеш до нападателите. Селекцията трябва да се направи много внимателно. Не бива да се допускат грешки. Вярвам, че това ще се случи. Където е текло, пак ще тече", сподели Паро пред "Мач Телеграф".

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"Публиката е зад отбора и съм сигурен и сега, че ще подкрепят пламенно играчите. Нещата ще се наредят и съм сигурен в това. Ще е добре да се прояви и малко търпение от тяхна страна. Играчите трябва да усетят, че имат вярната подкрепа на феновете", добави Никодимов.

"За мен лично Христо Янев беше правилно оставен начело на отбора. Той постигна целта през миналия сезон. Янев познава най-добре обстановката в отбора. Работи от известно време вече с тези играчи. Знае силните и слабите им страни и работи здраво. Познавам го и е наистина интелигентно момче. Бил съм му треньор преди години. Мисля, че беше редно да продължи начело на ЦСКА. Нямаше да е добре отново да се търси нов треньор. Видяхме, че с чуждестранните треньори нещата не се получават, както ни се иска на всички. Сега Янев трябва да работи на спокойствие и да бъде концентриран", завърши Никодимов.

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