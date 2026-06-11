Официално: Миньор представи новия си треньор

Румен Трифонов е новият старши треньор на Миньор (Перник). Това стана ясно след разговори между него и новия председател на Управителния съвет Валентин Николов. Бившият играч на "чуковете" и любимец на феновете пое отбора вчера и започва усилена работа по селекцията и подготовката на тима за предстоящия сезон в Югозападната Трета лига.

Миньор (Перник) има нов шеф

Трифонов игра в Миньор от лятото на 2007-а година до януари 2010-а, когато беше продаден на ЦСКА. Малко преди това той реализира два гола на "червените" в една среща, в която перничани спечелиха с 3:0 гостуването си в София.

Общо за "чуковете" Трифонов има 41 двубоя и 4 гола на ниво "А" група. Като треньор 41-годишният бивш играч е работил в школата на ЦСКА, а за последно беше начело на третия тим на "армейците".

"Пожелаваме успех на Румен Трифонов и нека помогне за максимално бързо завръщане на Миньор сред професионалистите!", написаха от клуба.

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