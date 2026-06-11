Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Официално: Миньор представи новия си треньор

Официално: Миньор представи новия си треньор

  • 11 юни 2026 | 09:25
  • 598
  • 0
Официално: Миньор представи новия си треньор

Румен Трифонов е новият старши треньор на Миньор (Перник). Това стана ясно след разговори между него и новия председател на Управителния съвет Валентин Николов. Бившият играч на "чуковете" и любимец на феновете пое отбора вчера и започва усилена работа по селекцията и подготовката на тима за предстоящия сезон в Югозападната Трета лига.

Миньор (Перник) има нов шеф
Миньор (Перник) има нов шеф

Трифонов игра в Миньор от лятото на 2007-а година до януари 2010-а, когато беше продаден на ЦСКА. Малко преди това той реализира два гола на "червените" в една среща, в която перничани спечелиха с 3:0 гостуването си в София.

Общо за "чуковете" Трифонов има 41 двубоя и 4 гола на ниво "А" група. Като треньор 41-годишният бивш играч е работил в школата на ЦСКА, а за последно беше начело на третия тим на "армейците".

"Пожелаваме успех на Румен Трифонов и нека помогне за максимално бързо завръщане на Миньор сред професионалистите!", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дунав започна подготовка с 18 футболисти

Дунав започна подготовка с 18 футболисти

  • 10 юни 2026 | 21:21
  • 1876
  • 4
Арда се подсили с национал на България

Арда се подсили с национал на България

  • 10 юни 2026 | 20:17
  • 6070
  • 4
Септември се раздели с трима

Септември се раздели с трима

  • 10 юни 2026 | 19:47
  • 3783
  • 2
Асистент на Джанини става треньор на "Коритото"

Асистент на Джанини става треньор на "Коритото"

  • 10 юни 2026 | 19:16
  • 3139
  • 7
Достанич засипа с похвали Балов и заяви: Трудно ще го заменим

Достанич засипа с похвали Балов и заяви: Трудно ще го заменим

  • 10 юни 2026 | 19:14
  • 2603
  • 3
Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

Ботев (Пд) обяви първо лятно попълнение

  • 10 юни 2026 | 19:05
  • 7575
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Българските национали между Ямал и Кристиано

Българските национали между Ямал и Кристиано

  • 11 юни 2026 | 07:40
  • 7297
  • 11
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 11759
  • 13
Левски уреди младежки национал

Левски уреди младежки национал

  • 11 юни 2026 | 09:10
  • 6253
  • 5
България ще търси реванш срещу Иран във VNL

България ще търси реванш срещу Иран във VNL

  • 11 юни 2026 | 07:27
  • 6105
  • 1
Исторически обрат доближи Ню Йорк на една победа от мечтата

Исторически обрат доближи Ню Йорк на една победа от мечтата

  • 11 юни 2026 | 06:34
  • 7775
  • 2
Англия показа глад за голове в навечерието на Мондиал 2026

Англия показа глад за голове в навечерието на Мондиал 2026

  • 11 юни 2026 | 02:04
  • 29850
  • 13