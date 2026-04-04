Ком спря Локо (Мездра)

Ком (Берковица) се наложи с 4:2 над гостуващия му Локомотив (Мездра). Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Стана битка на много тежък терен. Мариян Огнянов даде преднина на домакините в 6-ата минута. Десетина по-късно, Ивайло Иванов удвои от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Георги Цеков. Потърпевшият направи резултата категоричен в 31-ата минута. Десетина след това, Васил Калоянов вкара за „железничарите“. После топката срещна по веднъж гредите на двете врати. В 54-ата минута Ивайло Тодоров прехвърли вратаря на Локо от 40 метра. Христо Иванов беше най-съобразителен в суматоха и фиксира окончателното 4:2 в 70-ата минута.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук