  3. Бдин отстрани Локо (Мездра) за купата на АФЛ

Бдин отстрани Локо (Мездра) за купата на АФЛ

  • 25 март 2026 | 18:10
  • 534
  • 2
Бдин отстрани Локо (Мездра) за купата на АФЛ

Бдин (Видин) елиминира гостуващия му Локомотив (Мездра) с 2:1 във финал на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Нарушение срещу Деян Захариев доведе до дузпа, която брат му Радослав Захариев превърна в гол в 28-ата минута за 1:0. В 68-ата, Валдемар Лашков изравни резултата. Той уцели и гредата при друга ситуация. Развръзката настъпи в 84-ата минута, когато Алекс Ганчев отклони топката към Стойчо Стойков, който я насочи с глава в празната врата – 2:1. Така Бдин (Видин) се класира за финалната фаза на турнира.

