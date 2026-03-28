Осем гола в Мездра! Локо преодоля Янтра (ПТ)

Локомотив (Мездра) се наложи с 5:3 над гостуващия му Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига. Противно на крайния резултат, домакините не започнаха добре. Съперникът ги наказа. Николай Георгиев и Момчил Кузманов вкараха съответно в 4-а и 41-ата минута. 180 секунди след началото на втората част, Васил Калоянов върна интригата – 1:2. Скоро Сергей Георгиев изравни. После набързо Браиан Асенов и Валдемар Лашков направи обрата с попадения в 62-а и 67-ата минута. Калоянов се разписа втори път в 83-ата минута. В 88-ата пък Любомир Генчев фиксира окончателното 5:3.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра – фейсбук