Венцеслав Иванов: Един от най-хубавите мачове

Утре, Ком (Берковица) приема Локомотив (Мездра). Срещата е от 16-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Локомотив (Мездра) е фаворитът за първото място. На всички отбори в първенството ще ни е трудно срещу него. Има добър, обигран и опитен състав. Ще играем на нашия стадион и ще се опитаме да ги победим. Такива двубои са удоволствие, защото ще видим футбол, надиграване. Тези мачове са най-хубавите за всички. Те мотивират играчите да покажат най-доброто от себе си 90 минути. Като го направят и феновете са доволни“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.