Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав (Русе) може да домакинства в Румъния през следващия сезон

  4 апр 2026
  • 4746
  • 9
Председателят на УС на Дунав (Русе) Диян Димов коментира как върви организацията за участието в efbet Лига през следващия сезон и посочи интересен вариант за втори стадион, където да играе тима. Това условие на БФС ще влезе в сила от новата кампания. “Драконите” направиха две грешни стъпки в последните кръгове, но имат комфортен аванс от осем точки пред втория Фратрия. Днес русенци могат да го увеличат с победа над гостуващия Хебър.

Дунав (Русе) и Вихрен с издънка у дома

„Лицензирането за Първа лига в момента тече. Страшно много документи са. Прави се одит на клуба. Имаме една въпросителна. Предстои да говорим с общината и съседните градове, защото трябва да посочим и втори стадион, на който може да се наложи да играем. В региона нямаме много опции, но ще го говорим с градската управа. Но мисля, че няма да имаме проблеми. Козметични са нещата, които трябва да се оправят. БФС затяга всичко. За мен това е добре, за да имаме по-добри условия за футбол.

Няма възможност стадионът на Лудогорец да е този, който да посочим. Не сме говорили с тях, но мисля че наемът ще е много висок. Мислим за нещо близко, което до момента не се е случвало. В Румъния. Но това вече е до разговор с кмета на Гюргево и БФС. Изключително е близко, стига мостът да функционира добре. Ще е удобно за феновете, защото опции са ни и Търново, и Ловеч. В краен случай, ако не се случи това, ще говорим с Лудогорец. Общината ни помага. Да, имаме желание за повече средства, но комуникацията ни е много добра“, разкри Димов в подкаста „Анонс“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 4919
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 14356
  • 11
Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1392
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1914
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1119
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58246
  • 213
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58246
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212209
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1110
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39810
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2237
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17472
  • 4