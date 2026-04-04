Дунав (Русе) може да домакинства в Румъния през следващия сезон

Председателят на УС на Дунав (Русе) Диян Димов коментира как върви организацията за участието в efbet Лига през следващия сезон и посочи интересен вариант за втори стадион, където да играе тима. Това условие на БФС ще влезе в сила от новата кампания. “Драконите” направиха две грешни стъпки в последните кръгове, но имат комфортен аванс от осем точки пред втория Фратрия. Днес русенци могат да го увеличат с победа над гостуващия Хебър.

„Лицензирането за Първа лига в момента тече. Страшно много документи са. Прави се одит на клуба. Имаме една въпросителна. Предстои да говорим с общината и съседните градове, защото трябва да посочим и втори стадион, на който може да се наложи да играем. В региона нямаме много опции, но ще го говорим с градската управа. Но мисля, че няма да имаме проблеми. Козметични са нещата, които трябва да се оправят. БФС затяга всичко. За мен това е добре, за да имаме по-добри условия за футбол.

Няма възможност стадионът на Лудогорец да е този, който да посочим. Не сме говорили с тях, но мисля че наемът ще е много висок. Мислим за нещо близко, което до момента не се е случвало. В Румъния. Но това вече е до разговор с кмета на Гюргево и БФС. Изключително е близко, стига мостът да функционира добре. Ще е удобно за феновете, защото опции са ни и Търново, и Ловеч. В краен случай, ако не се случи това, ще говорим с Лудогорец. Общината ни помага. Да, имаме желание за повече средства, но комуникацията ни е много добра“, разкри Димов в подкаста „Анонс“.