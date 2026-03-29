11-те на Черноморец (Бургас) и Дунав (Русе)

Станаха ясни стартовите състави на Черноморец (Бургас) и Дунав (Русе), които се изправят един срещу друг в двубой от 26-ия кръг на Втора лига. Двубоят на Градския стадион в Несебър стартира в 16:30 часа.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДУНАВ

Стартови състави:

Черноморец: 12. Мартин Каишев, 3. Жозе Дараме, 13. Уенинсон Сантос, 30. Николай Желязков, 27. Христо Митев, 4. Димитър Аврамов, 66. Георги Стайков, 96. Джанер Садетинов, 11. Кристиан Добрев, 23. Зак Пиплица, 9. Живко Петков;

Дунав: 33. Георги Китанов, 81. Марио Дилчовски, 26. Камен Хаджиев, 13. Акила Монтейро, 88. Димитър Тодоров, 14. Радослав Апостолов, 78. Елисее Су, 11. Денислав Минчев, 8. Билал Ел Салах, 9. Преслав Бачев, 16. Красимир Тодоров.