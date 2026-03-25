Валентин Илиев: Вярвах, че можем да победим

Старши треньорът на ЦСКА II Валентин Илиев говори след победата на тима с 1:0 над Дунав в мач от 21-ия кръг на Втора лига.

"Вярвах, че можем да победим. Това, че имаме желание всеки път да побеждаваме, не всеки път се получава, но днес момчетата изиграха много добър мач. Играхме срещу лидера, който има добри футболисти, но ние бяхме много дисциплинирани и желаехме победата.

Водещото е тези момчета да имат манталитет на победител. Искам да сме здраво стъпили на земята", заяви треньорът на "червените".