Георги Чиликов: Футболистите ни са най-добрите

Футболистите ни са най-добрите, трябва да го докажат и на терена и да се зарадваме с положителен резултат от срещата с Хебър (Пазарджик). Това каза старши треньорът на Дунав Георги Чиликов.

Двата тима излизат един срещу друг утре от 17:00 часа на Градския стадион в Русе в мач от 27-мия кръг на Втора лига. Главен рефер на двубоя ще бъде Христо Минчев, негови асистенти – Илиян Капарашев и Венцислав Банчев, а четвърти съдия – Георги Новачев. Билетите за срещата бяха пуснати в продажба по-рано през седмицата, а от щаба на "драконите" призоваха феновете за подкрепа.

Към момента отборът на Дунав е водач в класирането на втория ешелон с актив от 59 точки, а тимът от Пазарджик е девети с 31 т. За мача между тях Чиликов няма да може да разчита на нападателя Преслав Бачев, който е получил контузия на тренировка.

"Ще се наложи да променим някои работи. Готвим се в добро настроение, въпреки че нямаме победа в последните седмици. Не виждам проблем в тренировъчния процес. В мачовете обаче губим концентрация във фаза защита, която беше на топ ниво допреди това. От друга страна, може би и отборите ни разузнават по-добре и не успяваме да създадем положения за отбелязване на гол. Знам, че няма да е лесно и в събота. Ще срещнем най-опитния треньор в групата. Хебър има и много добър състав, но трябва да покажем защо ние сме на първото място", заяви Георги Чиликов пред БТА.