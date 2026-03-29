Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Георги Чиликов: Видях коренно различно лице от отбора

Георги Чиликов: Видях коренно различно лице от отбора

  • 29 март 2026 | 18:41
  • 370
  • 0
Георги Чиликов: Видях коренно различно лице от отбора

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов похвали своите футболисти за реакцията след загубата от ЦСКА II преди четири дни, въпреки че отборът му не успя да победи Черноморец (Бургас) днес. Двата отбора завършиха наравно 1:1 в Несебър, а "драконите" остават без успех в трети пореден двубой.

"След двата дни екскурзия в София, днес видях коренно различно лице от отбора. Единствено не съм доволен, че не спечелихме, но трябва да поздравим Черноморец - един много здрав и агресивен отбор. На това време загубихме контрол, когато се появиха и локви. Поздравявам своите футболисти за реакцията след това, което казах в София. Това нещо не трябваше да се повтаря и няма да се повтори, докато аз съм тук. На нашия отбор не му отива такова поведение. Може да загубим, но между загуба и загуба има разлика. 

Можехме да затворим мача с две-три ситуации за 2:0. Черноморец играе много директно. Ние имаме сериозен проблем с агресията на моменти. Допуснахме елементарен гол, както и те. Във футбола е така. Теренът не позволи да играем това, което можем и трябва да играем. Няма какво да направим в този случай.

Аз съм дете на Черноморец (Бургас). Това е моят клуб! Това е клуб, който аз обичам и всекидневно се интересувам от него. Помагал съм му много. Много искам Черноморец да печели мачове и да върви нагоре. Тази година очевадно няма да се получи при тях. Надявам се хората, които взимат решенията, да направят най-доброто за Ченроморец", каза Чиликов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Водещи Новини

