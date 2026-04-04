  Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Дунав (Русе) и Вихрен с издънка у дома

Дунав (Русе) и Вихрен с издънка у дома

  • 4 апр 2026 | 18:55
  • 37323
  • 25

Днес се изиграха почти всички останали срещи от XXVII кръг на Втора лига, като цели шест мача стартираха в 17:00 часа. Вихрен пробва да доближи до топ 3 в домакинството си на Етър, но не сполучи. Черноморец (Бургас) гостуваше на почти сигурния изпаднал Беласица, като победата отиде при "комитите". По същото време лидерът Дунав посрещна Хебър, Пирин (Благоевград) премери сили с дубъла на Лудогорец, а Севлиево гостуваше на Локомотив (ГО). Последният мач от програмата противопостави Спартак (Плевен) и Спортист (Своге) в люто дерби на дъното.

Иначе кръгът от Втора лига стартира вчера с двубоя между Миньор (Перник) и Янтра, спечелен от габровци с 1:0.

Втора лига, 27-ми кръг

03 април, 17:00 часа:

Миньор (Перник) 0:1 Янтра (Габрово)

0:1 Милчо Ангелов (63)

Янтра вгорчи дебюта на Вили Вуцов начело на Миньор
Янтра вгорчи дебюта на Вили Вуцов начело на Миньор

04 април, 17:00 часа:

Вихрен (Сандански) 2:2 Етър

1:0 Даниел Манолев (10)
2:0 Лео Пимента (42)
2:1 Стелиян Добрев (55)
2:2 Ивайло Марков (63 - дузпа)

Етър на Русия не се даде в Сандански
Етър на Русия не се даде в Сандански

Беласица 1:0 Черноморец (Бургас)

1:0 Антон Карачанаков (49)

Карачанаков даде искрица надежда на Беласица
Карачанаков даде искрица надежда на Беласица

Дунав (Русе) 0:0 Хебър (Пазарджик)

Дунав без победа в четвърти пореден мач
Дунав без победа в четвърти пореден мач

Пирин (Благоевград) 0:0 Лудогорец II

Пирин загуби две точки срещу Лудогорец II в Благоевград
Пирин загуби две точки срещу Лудогорец II в Благоевград

Локомотив (Горна Оряховица) 2:1 Севлиево

1:0  Кевин Д'Алмейда (6)
2:0 Ебенезер Симонс (66)
2:1 Иван Пенев (88)

Италианец и французин зарадваха Локо (ГО), става напечено за Севлиево
Италианец и французин зарадваха Локо (ГО), става напечено за Севлиево

Спартак (Плевен) 0:0 Спортист (Своге)

Без усмивка в дербито на опашкарите
Без усмивка в дербито на опашкарите

05 април, 17:00 часа;

ЦСКА II - Марек

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 4891
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 14250
  • 11
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1389
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1902
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1115
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58143
  • 213
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58143
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212070
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1072
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39749
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2180
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17390
  • 4