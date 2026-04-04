Дунав (Русе) и Вихрен с издънка у дома

Днес се изиграха почти всички останали срещи от XXVII кръг на Втора лига, като цели шест мача стартираха в 17:00 часа. Вихрен пробва да доближи до топ 3 в домакинството си на Етър, но не сполучи. Черноморец (Бургас) гостуваше на почти сигурния изпаднал Беласица, като победата отиде при "комитите". По същото време лидерът Дунав посрещна Хебър, Пирин (Благоевград) премери сили с дубъла на Лудогорец, а Севлиево гостуваше на Локомотив (ГО). Последният мач от програмата противопостави Спартак (Плевен) и Спортист (Своге) в люто дерби на дъното.

Иначе кръгът от Втора лига стартира вчера с двубоя между Миньор (Перник) и Янтра, спечелен от габровци с 1:0.

Втора лига, 27-ми кръг

03 април, 17:00 часа:

Миньор (Перник) 0:1 Янтра (Габрово)

0:1 Милчо Ангелов (63)

Янтра вгорчи дебюта на Вили Вуцов начело на Миньор

04 април, 17:00 часа:

Вихрен (Сандански) 2:2 Етър



1:0 Даниел Манолев (10)

2:0 Лео Пимента (42)

2:1 Стелиян Добрев (55)

2:2 Ивайло Марков (63 - дузпа)

Етър на Русия не се даде в Сандански

Беласица 1:0 Черноморец (Бургас)



1:0 Антон Карачанаков (49)

Карачанаков даде искрица надежда на Беласица

Дунав (Русе) 0:0 Хебър (Пазарджик)

Дунав без победа в четвърти пореден мач

Пирин (Благоевград) 0:0 Лудогорец II

Пирин загуби две точки срещу Лудогорец II в Благоевград

Локомотив (Горна Оряховица) 2:1 Севлиево



1:0 Кевин Д'Алмейда (6)

2:0 Ебенезер Симонс (66)

2:1 Иван Пенев (88)

Италианец и французин зарадваха Локо (ГО), става напечено за Севлиево

Спартак (Плевен) 0:0 Спортист (Своге)

Без усмивка в дербито на опашкарите

05 април, 17:00 часа;

ЦСКА II - Марек