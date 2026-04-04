Челси с предизвикателство от трета дивизия по пътя към полуфиналите

Този съботен следобед "Стамфорд Бридж" ще бъде арена на един от най-контсрастните сблъсъци от програмата на 1/4-финалите на ФА Къп. Световният клубен шампион Челси посреща опашкарят в Лига 1 - Порт Вейл, който може и да се е запътил към четвъртото ниво на английския футбол, но в тази вечер ще изиграе мач за историята. Първият съдийски сигнал се очаква да прозвучи в 19:15 часа българско време.

Челси влиза в двубоя след изключително тежък период. Възпитаниците на Лиъм Роузиниър записаха четири поредни загуби във всички турнири, включително тежкото 0:3 от Пари Сен Жермен в Шампионска лига, последвано от поражението със същия резултат от Евертън в Премиър лийг. Дори самото достигане до тази фаза на турнира за ФА Къп мина през много мъки, след като трябваше да бъде победен друг нискодивизионен отбор в лицето на Рексъм след продължения.

От друга страна, Порт Вейл преживява кошмарен сезон в Лига 1, където е застрашен от изпадане след пораженията от Уикъмб и Донкастър. Въпреки това третодивизионният отбор записа исторически успех в 1/8-финалите, след като победи у дома Съндърланд, който иначе направи много силно завръщане този сезон в Прмеиър лийг.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър призна, че е преминал през най-трудните 10 дни в кариерата си. Освен слабите резултати, той трябваше да се справя и с дисциплинарни проблеми, налагайки санкция на Енцо Фернандес, което го провокира да признае, че "сините" от Лондон се нуждаят от по-голяма стабилност.

На другия полюс е мениджърът на Порт Вейл Джон Брейди, който зае поста през януари. Той е категоричен, че отборът му не отива на екскурзия: "Не отиваме в Лондон просто за да си изкараме добре... Искаме да се представим достойно за клуба и за пътя, който изминахме дотук", бяха думите на Брейди.

Това е изключително рядък сблъсък. Двата отбора не са се срещали в официален мач от сезона 1928/29, когато съшерниците правят зрелищно равенство 3:3 в среща от тогавашната Втора дивизия. Порт Вейл от своя страна ще срещне елитен съперник за първи път от 30 години насам. За последно отборът се изправи срещу Евертън през 1996 г. в мач от четвъртия кръг отново на ФА Къп.

Челси ще бъде без ключови фигури като Рийс Джеймс, Трево Чалоба и Леви Колуил. Порт Вейл също има своите грижи, като двама от футболистите на този отбор - Бен Хенеган и Джордж Байърс, са аут поради травми.