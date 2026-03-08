Последният в Лига 1 поднесе голямата сензация и покоси Съндърланд за ФА Къп

Отборът на Порт Вейл, който се намира на последно място в Лига 1 на Англия, се класира за четвъртфиналите на ФА Къп, след като сензационно отстрани елитния Съндърланд след домакинска победа с 1:0. Двата отбора са разделени от 57 места в пирамидата на английския футбол, така че това със сигурност е една от големите изненади в турнира. Единственото попадение отбеляза Бен Уейн в 28-ата минута, когато прехвърли Елборг с глава след разбъркване в наказателното поле на гостите.
Иначе двубоят започна много интересно от самото начало и първо домакините имаха страхотна възможност, но Елборг спаси удар на Хол, а след това изстрел на Майенда с глава срещна гредата.
След като Порт Вейл поведе, Диара пропусна добра възможност да изравни в 34-тата минута, след като стреля встрани. Съндърланд владееше повече топката, но играта на “черните котки” не вървеше.
В началото на втората част гостите имаха чудесен шанс, но Гейбриъл изчисти пред голлинията, след като Диара бе прехвърлил Гаучи.
В 60-ата минута Елборг излезе пред наказателното си поле и препъна Хол при една контраатака на Порт Вейл. Антъни Тейлър показа само жълт картон на вратаря на Съндърланд. Ситуацията бе прегледана и от ВАР, но бе решено, че стражът не предотвратява чиста голова възможност, което бе доста спорно решение.
В 69-ата минута Балърд стреля с глава над вратата. След това Гаучи на два пъти се намеси добре, като първо изби удар на Ангуло, а след това отрази нов изстрел с глава на Балърд.
Съндърланд увеличаваше натиска и в 79-ата минута и късметът покри домакините, след като Ангуло от няколко метра прати топката в гредата. Впоследствие и лайнсменът вдигна флага си за засада, така че гол нямаше да има.
Порт Вейл пропусна шанс да удвои аванса си в 82-рата минута. Хол нахлу в наказателното поле, но О’Ниен успя да отклони удара му в корнер.
Порт Вейл запази преднината си до края и за първи път от 1954 година се класира за финалната осмица на ФА Къп.
