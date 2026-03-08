Последният в Лига 1 поднесе голямата сензация и покоси Съндърланд за ФА Къп

Отборът на Порт Вейл, който се намира на последно място в Лига 1 на Англия, се класира за четвъртфиналите на ФА Къп, след като сензационно отстрани елитния Съндърланд след домакинска победа с 1:0. Двата отбора са разделени от 57 места в пирамидата на английския футбол, така че това със сигурност е една от големите изненади в турнира. Единственото попадение отбеляза Бен Уейн в 28-ата минута, когато прехвърли Елборг с глава след разбъркване в наказателното поле на гостите.

Through to the FA Cup quarter-finals for the first time since the 1953-54 season!



What a journey it’s been for @OfficialPVFC 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/AqQUaLKGrA — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026

Иначе двубоят започна много интересно от самото начало и първо домакините имаха страхотна възможност, но Елборг спаси удар на Хол, а след това изстрел на Майенда с глава срещна гредата.

След като Порт Вейл поведе, Диара пропусна добра възможност да изравни в 34-тата минута, след като стреля встрани. Съндърланд владееше повече топката, но играта на “черните котки” не вървеше.

В началото на втората част гостите имаха чудесен шанс, но Гейбриъл изчисти пред голлинията, след като Диара бе прехвърлил Гаучи.

Melker Ellborg has been in the thick of it today.



He was booked for this challenge outside the box on Port Vale's George Hall.



VAR confirmed the on-field decision that it was not a denial of an obvious goalscoring opportunity.



Should the Sunderland goalkeeper have been sent… pic.twitter.com/BMcOdfOU9A — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 8, 2026

В 60-ата минута Елборг излезе пред наказателното си поле и препъна Хол при една контраатака на Порт Вейл. Антъни Тейлър показа само жълт картон на вратаря на Съндърланд. Ситуацията бе прегледана и от ВАР, но бе решено, че стражът не предотвратява чиста голова възможност, което бе доста спорно решение.

В 69-ата минута Балърд стреля с глава над вратата. След това Гаучи на два пъти се намеси добре, като първо изби удар на Ангуло, а след това отрази нов изстрел с глава на Балърд.

Съндърланд увеличаваше натиска и в 79-ата минута и късметът покри домакините, след като Ангуло от няколко метра прати топката в гредата. Впоследствие и лайнсменът вдигна флага си за засада, така че гол нямаше да има.

Порт Вейл пропусна шанс да удвои аванса си в 82-рата минута. Хол нахлу в наказателното поле, но О’Ниен успя да отклони удара му в корнер.

Порт Вейл запази преднината си до края и за първи път от 1954 година се класира за финалната осмица на ФА Къп.

Снимки: Gettyimages