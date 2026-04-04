Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Редовният сезон на Евролигата навлиза в своята финална фаза, като остават само три мача до края. Олимпиакос, след снощната си победа над Вильорбан (82-74), излезе начело в групата, докато вечният съперник Панатинайкос, след загубата си вчера от Апоел Тел Авив, заема 7-мо място.

Сега двата „вечни съперника“ насочват погледа си към предстоящите елиминационни фази, разбира се, с оглед на Финалната четворка, която ще се проведе в Атина.

След края на редовния сезон първите шест отбора ще си осигурят място на четвъртфиналите, докато 7-ият, 8-ият, 9-ият и 10-ият ще се борят за останалите две места в така наречените Плей-ин.

7-ият ще посрещне 8-ия в елиминационен мач, а победителят ще продължи напред към Топ 8 като 7-и в класирането.

Подобно ще постъпи и 9-ият, който ще бъде домакин на 10-ия, а след това победителят ще гостува на загубилия от мача между 7-ия и 8-ия, също в елиминационен мач. Който спечели, ще продължи към следващата фаза като 8-и.

След приключването на трите мача от Плей-ин ще започнат плейофите, където „кръстосванията“ вече са ясни и всяка серия ще се решава в три победи. Така, ако плейофите започваха утре, Олимпиакос щеше да се изправи, с предимство домакинство, срещу някой измежду Панатинайкос, Барселона, Монако или Цървена звезда. Първоначално Панатинайкос щеше да играе с Барселона в ОАКА, а Монако с Цървена звезда в Княжеството. Загубилият от мача в T-Center и победителят от втория щяха да се срещнат в нов елиминационен мач, като домакин щеше да бъде „представителят“ на първата двойка, и който спечелеше, щеше да бъде съперник на „червено-белите“ на четвъртфиналите. Така е възможно, към момента, да имаме дерби на „вечните съперници“ в Топ 8, докато Панатинайкос може да се изправи срещу Олимпиакос, при сегашните данни, само ако загуби от Барселона. Обратно, ако я победи и като победител от Плей-ин „7-8“ щеше да се изправи, винаги според сегашното положение, срещу втория Фенербахче.