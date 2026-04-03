Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

В днешния 3-ти април (петък) се изиграха още три мача от Евролигата, които сложиха край на 35-ия кръг от редовния сезон на най-престижния европейски баскетболен турнир. Sportal.bg ви предложи да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Логично, българските фенове на баскетбола най-много очакваха срещата на Олимпиакос срещу АСВЕЛ Лион-Вильобран. Там Александър Везенков направи истински фурор и със своите 23 точки и 7 борби изведе тима си до победата с 82:74 (25:24 22:15 14:19 21:16).

С този успех гърците вече имат актив от 23 победи и 12 загуби, които им бяха достатъчни да оглавят временното класиране само три мача преди края на редовния сезон. Французите пък се закотвиха на дъното с 8 успеха и 27 поражения, като при още една грешна стъпка дори вече няма да имат възможност да се изкачат по-нагоре.

В 21:30 часа започнаха другите две срещи за вечерта, като в единия от тях Валенсия записа също убедителна победа като гост срещу Виртус Болоня. Испанците се наложиха с крайното 94:81 (22:20 22:23 27:20 23:18). "Прилепите" вече имат баланс от 22-13, заемат четвъртото място и дори все още имат теоретичен шанс да завършат на първото място, за което изглежда ще се води свирепа битка в остатъка от кампанията.

В същия час започна и изцяло испанският сблъсък между Баскония и Реал Мадрид, който се реши буквално с последната сирена и "кралете" отстъпиха с 96:98 (27:29 26:19 23:25 20:25), въпреки че имаше преднина от пет точки на полувремето. Това попречи на мадридчани да се изравянят с лидерите Фенербахче и Олимпиакос и "белият балет" вече има баланс от 22-13. Баскония от своя страна хвърли бомбата на вечерта с тази си победа и със своите 11 успеха и 23 загуби няма вече никакви шансове да се класира за плейофите, а в същото време победи един от фаворитите за спечелването на трофея.

Така челната шестица три мача преди края е водена от Олимпиакос, Фенербахче, Реал Мадрид, Валенсия, Апоел Тел Авис и Жалгирис Каунас, а в зоната на плей-ин турнира са Панатинайкос, Барселона, Цървена Звезда и Монако.

