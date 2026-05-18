Какво даде Евролигата на България и на баскетбола в страната

През последния сезон в Евролигата, отборът на Апоел Тел Авив изигра 16 от домакинските си мачове в България, а ето и как главният организатор на "турнира на богатите" в България Николай Рашков коментира ползите от това.

"Много хора оцениха, много хора тепърва ще оценят какво ниво на баскетбол наблюдавахме в България. Това беше серия от събития, българската публика не е свикнала да инвестира в такъв тип събития - имаше мачове във вторник и четвъртък. Цикъл, който е добре познат за Евролигата, но не толкова познат в България. Мисля, че всичко това допринесе за спортните инициативи в България.

Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел

Мачът с Олимпиакос и Везенков беше един от приоритетите ни, успяхме да поставим София и Ботевград на баскетболната карта. Аз много силно бутах в тази посока да бъде осигурен достъп за децата, занимаващи се с баскетбол. От най-малките до най-големите - да имат достъп, това беше целта", заяви Рашков в студиото на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев