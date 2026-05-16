Реал Мадрид официално привлече в състава си център с опит в НБА

  • 16 май 2026 | 17:43
Испанският гранд Реал Мадрид официално обяви привличането на бившия център от НБА Йомер Юртсевен. Договорът на играча е до края на настоящия сезон.

Новината за сделката с 27-годишния турски център беше съобщена първо от Донатас Урбонас от BasketNews.

Тъй като Юртсевен не може да бъде регистриран за участие в Евролигата, той ще бъде на разположение на отбора единствено в мачовете от вътрешното първенство на Испания.

Трансферът е продиктуван от кадровите проблеми в състава на мадридчани, които загубиха двама от своите центрове – Еди Таварес и Алекс Лен. Това остави Усман Гаруба като единствена опция пред треньора Серджо Скариоло на тази позиция.

Юртсевен започна сезона в Панатинайкос, след което прекара остатъка от годината между G Лигата на НБА и Голдън Стейт Уориърс.

В девет мача за Голдън Стейт той записа средно по 3.8 точки, 3.3 борби и 0.9 асистенции за 12 минути игрово време.

Снимки: Imago

