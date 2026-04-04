Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Йоргос Барцокас коментира победата на своя Олимпиакос с 82:74 срещу АСВЕЛ Лион-Вильобран в срещата от 35-ия кръг на Евролигата, която качи гръцките шампиони на върха във временното класиране на редовния сезон. По време на пресконференцията Барцокас говори както за победата над френския съперник, така и за възможността Олимпиакос да има предимството в директните елиминации, ако запази първото си място след края на груповата фаза, до който остават още три срещи.

"Това е победа, която наистина ценим. Не очаквахме да бъде лесно. Главно защото видяхме Вильорбан в последните мачове, които загубиха преди нашия. Бяха оспорвани мачове, които се решиха в последната минута.

Те никога не се отказват. Играят за своята гордост, правят си играта и що се отнася до днешния мач, ние бяхме под напрежение, не те. Помогна ни фактът, че имахме 7 повече притежания от борбите и в крайна сметка успяхме да спечелим този мач, което е много важно за нас три кръга преди края на редовния сезон. Поздравления за треньора и Вильорбан. Пожелавам им късмет.

Потенциалът на Вильорбан е на много високо ниво. Начинът, по който играят, е труден за всеки съперник. Имахме желание, но имахме грешната логика да приключим мача по-рано. Имахме логиката да преследваме топки и това ни помогна да спечелим. Не можем да сравняваме днешния мач с предстоящите. Вильорбан играеше за честта си и беше много опасен. Имам пълно уважение към начина, по който играят, затова Евролигата е може би най-трудното първенство в света. Изключително ценим победата. Предстоят ни три много важни мача, за да завършим редовния сезон.

Ще вземем това, което ни дадат мачовете. Ще се борим колкото можем по-силно в последните срещи и ако в крайна сметка заемем първото място в редовния сезон, това ще бъде нещо, което ще сме заслужили. Но основната ни цел е да имаме предимство домакинство. Смятам, че от 1 до 4 и от 5 до 8 има много трудни отбори. Не можеш да избираш съперник. Ние ще се борим упорито до края на сезона и ще видим кой отбор ще срещнем в плейофите.

Надявам се да имаме предимство. Ако го имаме, ще бъде трудно за нашия съперник да ни победи в Пирея, където ще имаме до себе си нашите фенове, които създават фантастична атмосфера. Но сега имаме някои проблеми, тъй като психически и физически сме уморени, както впрочем всички отбори в Евролигата. Април е и сме изиграли повече от 60-65 мача. А в Евролигата няма лесен мач. Всичко е много трудно от началото досега. Всички отбори са изтощени, но сега започва най-важната част от сезона. Надявам се да сме здрави и с малко късмет да завършим така, както заслужаваме", каза Барцокас.