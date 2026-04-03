Огромен Везенков изстреля Олимпиакос на върха

Александър Везенков се превърна в звездата на вечерта със своите 23 точки и 7 борби при победата на клубния си Олимпиакос в гостуването на АСВЕЛ Лион-Вильобран от 35-ия кръг на Евролигата. Гърците се наложиха с крайното 82:74 (25:24 22:15 14:19 21:16), което прати тима на върха във временното класиране три мача преди края на редовния сезон.

Освен всичко Александър Везенков бе играчът, който се задържа най-дълго на паркета, като той записа общо 26 минути и 34 секунди, оставяйки втория зад себе си – Браян Ангола от АСВЕЛ, на почти три минути зад себе си.

“Червено-белите” от Пирея вече са с 23 победи и 12 загуби, колкото има и актуалният шампион Фенербахче, но Везенков и компания изпревариха “фенерите”, защото имат предимство в преките двубои с отбора от Истанбул. Французите пък останаха последни в таблицата, а това бе петата им поредна загуба в най-силния клубен баскетболен турнир в Европа. Освен това АСВЕЛ регистрира шеста загуба в последните си седем срещи с Олимпиакос, а в общия баланс на преките двубои между двата тима гръцкият шампион също е със сериозно предимство с вече 14-6 победи.

Олимпиакос бяха без Тайрик Джоунс, Кори Джоузеф, Франк Нтиликина и Янулис Ларендзакис срещу АСВЕЛ, а Глан Уотсън бе извън строя за домакините. Иначе очаквано Александър Везенков бе сред титулярите за гръцкия гранд, а компания за началото му правеха Тайлър Дорси, Никола Милутинов, Костас Папаниколау и Томас Уолкъп.

За домакините от Франция започнаха Браян Ангола, Бастиан Вотие, Пол Пол Ебуа, Армел Траоре, Шакийл Харисън.

Notre 5 majeur 🆚 @Olympiacos_BC



Braian Angola

Shaquille Harrison

Melvin Ajinça

Paul Eboua

Bastien Vautier



Match à suivre en direct sur @lachainelequipe — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) April 3, 2026

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

Срещата започна при изключително високо темпо, като със самото начало двата отбора си размениха по една тройка. Гостите от Гърция стояха малко по-добре и в средата на откриващата четвърт успяха да се откъснат с аванс от 18:14, за което Александър Везенков изигра огромна роля. Българинът само за пет минути игра на паркета реализира седем точки и направи две борби. Освен това за шест минути родният състезател се превърна в единствения несменен баскетболист от двете стартови петици на паркета заедно със своя съотборник Костас Папаниколау. Везенков се отблагодари по възможно най-добрия начин за доверието, което получи, и в рамките на следващите 120 секунди реализира нови две точки и една борба, с което помогна на Олимпиакос да дръпне с аванс от 23:17 около 60 секунди преди сирената. В заключителните секунди на първата част играчите на АСВЕЛ надигнаха глава и наложиха натиск, който успя да стопи разликата до минимум, а изключителните прояви на Александър Везенков, който така и не бе заменен до края на четвъртината, помогнаха на тима му да се оттегли на първата почивка с преднина от 25:24, а самият той си оформи сметка от 12 точки и 3 борби. Именно той бе и най-ефективният от всички играчи, появили се на паркета за този период.

ВТОРА ЧЕТВЪРТ



В началото на втората част домакините продължиха не просто да се съпротивляват, но дори за кратко с бърза тройка излязоха напред. Така Везенков и компания за първи път в рамките на двубоя се видяха изоставащи в резултата, губейки с 25:27. Отлична серия от три поредни коша обаче върна самочувствието на “червено-белите”, които отново поведоха и дори за кратко дръпнаха с пет точки при 34:29 в своя полза. Папаниколау и Везенков от своя страна започнаха втората част на пейката и това позволи на 32-годишния Шакийл Харисън от АСВЕЛ да ги изпревари по игрови минути. Въпреки това българинът, макар и на резервната скамейка, продължаваше да държи водачеството по ефективност и към този момент все още никой не бе изпреварил неговите 12 точки и 3 борби. Гърците пък продължиха да припомнят добрите си моменти от преди първата почивка и нова серия от шест поредни коша им даде внушителна преднина от 45:34. След това французите се окопитиха и не позволиха ножицата между съперниците да се отвори още повече, успявайки да позволят на Олимпиакос да се оттегли на полувремето с преднина от 47:37.

ТРЕТА ЧАСТ



Второто полувреме започна вихрено за гостите, които веднага с подновяването на играта нанизаха пет точки и си върнаха двуцифреното предимство. То обаче не се задържа прекалено дълго и след една тройка гърците водеха с 53:44. Междувременно Везенков се завърна в игра и добави една борба на сметката си, като той обаче сдаде лидерската позиция за най-много отбелязани точки на своя съотборник Дорси, който излезе начело с 13 пункта. Това обаче не остана дълготраен факт и българинът си върна водачеството, стигайки 16 точки. Въпреки това неговите съотборници не бяха толкова активни, гостите позволиха да загубят голяма част от преднината си. Така те водеха преди началото на последната част само с 61:58 и всичко остана да се реши в рамките на финалните десет минути.

ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ



Четвъртата част започна отлично за гостите, които бързо си върнаха самочувствието и след четири поредни коша авансът отново бе двуцифров. След това преднината спадна съвсем малко до 73:65, като осемточковият диапазон се запази неизменно в следващите минути. Междувременно Александър Везенков продължи да се представя над всички и дръпна много сериозно в спора за най-ефективен играч, като стигна до впечатляващите 21 точки и 7 борби, с което дори се доближи до “дабъл-дабъл”. За съжаление той не стигна до него, като добави само две точки в остатъка от двубоя, но те бяха достатъчни за успеха с крайното 82:74, което от своя страна изстреля гърците на върха във временното класиране.

Везенков определено нямаше конкуренция в много отношения, като следващият по резултатност след българина бе Мелвин Ажанса от французите, който приключи срещата със 17 точки и 3 борби.

От съотборниците на Везенков Милутинов също беше близо до “дабъл-дабъл” със своите 10 точки, 9 борби и 3 асистенции. За гърците силен мач направиха още Хол (14-6-2) и Дорси (13-1-1).

Снимки: Imago