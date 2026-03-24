Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 1338
  • 4
Близо 3800 билета за голямото събитие в българския баскетбол - гостуването на Александър Везенков и Олимпиакос в "Арена София" за мача от Евролигата с Апоел Тел Авив, вече са продадени, научи Sportal.bg.

Гръцкият гранд с българския си ас в състава ще премери силите си с хита на сезона в Евролигата на 9 април, когато ще се изиграят срещи от предпоследния 37-и кръг от редовния сезон на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

Феновете на играта с оранжевата топка, които желаят да изгледат на живо в залата голямото шоу, могат да се сдобият с билети за мача в платформата eventim.bg. В момента билети се предлагат в три ценови категории: 40 евро, 50 евро и 70 евро.

Везенков демонстрира страхотна форма и отново е водещ кандидат за MVP на турнира, а фактът, че той и съотборниците му ще се изправят срещу пряк съперник в битката за челните места в решаващ момент в навечерието на плейофите, прави предстоящия двубой в "Арена София" още по-интригуващ.

Както е известно, тимът от Тел Авив наскоро се завърна за домакинските си срещи в Евролигата в "Арена София", която бе дом на Апоел в турнира през голяма част от сезона в елитната надпревара.

Можете да намерите по-подробна информация за билетите за мача Апоел - Олимпиакос и да се сдобиете с ценните пропуски за голямото събитие в родния баскетбол ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Imago

