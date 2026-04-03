  Netflix скоро пуска документален филм за Роналдиньо, вече има и трейлър

Netflix скоро пуска документален филм за Роналдиньо, вече има и трейлър

Днес Netflix пусна официалния трейлър за документалния филм „Роналдиньо: Единственият и неповторим“. В три серии, посветени на емблематичния бразилски футболист, ще се хвърли интимен и задълбочен поглед върху един от най-великите играчи в историята на футбола.

Премиерата на документалния сериал е насрочена за 16 април за абонатите на стрийминг платформата.

С ексклузивен достъп до играча и огромно количество архивни материали, сериалът реконструира ключови моменти от кариерата на Роналдиньо: от вълнуващите ранни дни с Гремио до това да стане член на бразилския национален отбор.

20 години от “Златната топка”: как Роналдиньо избра живота и не стана като Меси и Кристиано

Сериалът обхваща и върхове в кариерата му - времето му в Барселона, наградата „Златна топка“ и историческите шампионски титли, както и поражения и трудни моменти, включително неочаквания епизод, който го отведе в парагвайски затвор. Всичко това е съпроводено с интервюта с големи фигури във футболния свят, като Роналдо Феномена, Лионел Меси, Неймар, Роберто Карлош, Жилберто Силва, Луис Фелипе Сколари, Карлес Пуйол и други.

