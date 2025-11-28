Популярни
20 години от "Златната топка": как Роналдиньо избра живота и не стана като Меси и Кристиано

  28 ное 2025
  • 1779
  • 0
20 години от “Златната топка”: как Роналдиньо избра живота и не стана като Меси и Кристиано

Легендата на Реал Мадрид Роберто Карлос сподели своето виждане защо Роналдиньо, въпреки магическия си пик в клубове като Пари Сен Жермен, Барселона и Милан, не се нарежда до Кристиано Роналдо и Лионел Меси в дебата за най-велик за всички времена. Говорейки в подкаста на Джон Оби Микел бразилецът посочи като причина това, че неговият сънародник загърби професионализма за сметка на забавлението.

Някогашният ляв бек припомни за блясъка на Роналдиньо по време на сезона му през 2005 г. в Барселона, където на днешния ден (на 28 ноември 2005 г.) спечели “Златната топка”. Там той впечатляваше с финес и креативност, но отбеляза критична повратна точка.

"Роналдиньо знаеше своите граници. Колко дълго можеше да играе на най-високо ниво… Мисля, че когато достигна своя пик, вече просто искаше да се забавлява, а не да бъде професионалист", каза Роберто Карлос, подчертавайки как Роналдиньо избра щастието пред устойчивото елитно представяне след престои във Фламенго и Атлетико Минейро по-късно в кариерата си.

Когато бившият полузащитник на Челси Микел попита дали партитата са виновни, Карлос, който е изправен пред тежък развод, отговори замислено: "Не, не мисля за това. Мисля, че по-скоро беше като: ‘Постигнах всичко във футбола, хората са щастливи от мен. Трябва да забавя малко, да се насладя малко повече на живота.”

Тази липса на траен професионализъм, твърди Роберто Карлос, го е разделила примерно от Кристиано Роналдо, който въпреки че навърши 40 години, продължава да чупи и преследва рекорди и да се конкурира с Лео Меси.

Сметките на Роналдиньо са празни, властите в Бразилия продължават да го преследват за пари
С годините Роналдиньо се забърка в редица скандали. През 2019 година 57 негови имота бяха конфискувани заради неплатени данъци, а година по-късно той попадна в затвор в Парагвай заради влизане в страната с фалшив паспорт.

Роналдиньо пак го закъса със закона
 Роналдиньо купонясвал, а после заспал в ледена вана на базата на Милан
