Левандовски гони постижение на Роналдиньо

Роберт Левандовски иска да впише името си в историческите класации на Барселона. Полският нападател, който през този сезон има 12 гола и три асистенции, вече е отбелязвал в 56 мача от първенството, откакто пристигна в клуба през сезон 2022/2023.

Само още едно попадение и голмайсторът на „блаугранас“ ще изравни постижението на легендарни футболисти на Барса като Чави Ернандес, Роналд Куман и Иван Ракитич, които достигнаха до 57 гола, но в рамките на повече сезони. Следващата му цел ще е Роналдиньо, който стигна до 58.

В Ла Лига Левандовски е изиграл 119 мача за своите четири сезона в Барселона – 105 като титуляр, 67 пълни мача и 14 като резерва. Балансът му е впечатляващ: 85 победи, 16 равенства и 19 загуби.

С напредването на мачовете и сезоните Ханзи Флик също пише история във всеки двубой. Откакто пое треньорския пост в Барселона, залогът му винаги е бил печеливш, без спекулации с резултата. Посланието му към играчите е ясно: да се хвърлят в мача и да играят докрай. Това личи и от статистиката му – 70 победи в 93 срещи.

Германският наставник до момента през сезона има 26 победи и 5 загуби, като е завършил наравно само два пъти в 33 официални мача – веднъж срещу Райо Валекано във Вайекас (1:1) и веднъж в двубоя от Шампионската лига срещу Брюж (3:3). В последните 60 години, на този етап от сезона, единствено Луис Енрике през сезон 2014/2015 е записал също две равенства, макар и с една победа повече (27).