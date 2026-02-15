Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Бившата суперзвезда на Барселона и бразилския национален отбор Роналдиньо се обърна към скиора Лукас Пинейро Бротен, който спечели злато в гигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина.
25-годишният спортист, който се състезаваше за Норвегия до 2023 г., донесе на Бразилия исторически първи медал от Зимни олимпийски игри.
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40
"Поздравления за златния медал, Лукас! Ти си източник на гордост за всички нас!", написа бившият футболист в социалните мрежи.
Преди сезон 2023/24 Бротен обяви оттеглянето си след конфликт с Норвежката ски федерация. Въпреки това, през март 2024 г. той се завърна в спорта под бразилския флаг, тъй като майка му е бразилка.
Снимки: Gettyimages