  2. Милано - Кортина 2026
  3. Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

  • 15 фев 2026 | 09:40
  • 2333
  • 0
Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Бившата суперзвезда на Барселона и бразилския национален отбор Роналдиньо се обърна към скиора Лукас Пинейро Бротен, който спечели злато в гигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

25-годишният спортист, който се състезаваше за Норвегия до 2023 г., донесе на Бразилия исторически първи медал от Зимни олимпийски игри.

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

"Поздравления за златния медал, Лукас! Ти си източник на гордост за всички нас!", написа бившият футболист в социалните мрежи.

Преди сезон 2023/24 Бротен обяви оттеглянето си след конфликт с Норвежката ски федерация. Въпреки това, през март 2024 г. той се завърна в спорта под бразилския флаг, тъй като майка му е бразилка.

Снимки: Gettyimages

