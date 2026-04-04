ЦСКА гостува на любим съперник под Аязмото

ЦСКА гостува на Берое в среща от 28-мия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

"Зелените" се намират на 14-ата позиция в класирането, докато тимът на Христо Янев заема четвъртото място. И двата отбора влизат в мача в добро настроение - преди паузата заралии постигнаха важен успех над Монтана (1:0), с който прекъснаха дългата си серия без победа, която датираше от края на септември месец. "Армейците" пък се наложиха над Добруджа (2:0) и бързо забравиха тежката загуба от Лудогорец с 0:3 преди това.

Берое е един от любимите съперници на ЦСКА. "Червените" спечелиха последните 10 срещи със старозагорския тим и днес ще търсят своя 11-и пореден успех, с който да подпечатат мястото си в топ 4 преди задаващите се плейофи.

По време на паузата за националните отбори софиянци изиграха контрола срещу третодивизионния Оборище (Панагюрище) и победиха с категоричното 6:0. Над всички в тази проверка беше Леандро Годой, който отбеляза четири от попаденията. По едно добавиха Мохамед Брахими и Факундо Родригес, за когото това беше първи гол с червената фланелка.

Очаква се именно Кошмара да поведе атаката на ЦСКА под Аязмото, а Йоанис Питас да остане на резервната скамейка. Със сигурност промяна ще има в защитата на "армейците", тъй като наказан за днешния двубой е Лумбард Делова, който натрупа 5 жълти картона.

Хосу Урибе няма да може да разчита на бранителя Сантиаго Брунели, който беше изгонен срещу Монтана. Всички други футболисти ще бъдат на разположение на испанския наставник за тежкия сблъсък със столичани.



Последният мач между ЦСКА и Берое, който се игра по-рано през сезона, завърши с изразителна победа на столичани с 5:1.

Начало: 19:30 часа

Съдия: Тодор Киров

Стадион: "Берое", Стара Загора