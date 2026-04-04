ЦСКА гостува на любим съперник под Аязмото

  • 4 апр 2026 | 07:02
ЦСКА гостува на любим съперник под Аязмото
Слушай на живо: Берое - ЦСКА

ЦСКА гостува на Берое в среща от 28-мия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

"Зелените" се намират на 14-ата позиция в класирането, докато тимът на Христо Янев заема четвъртото място. И двата отбора влизат в мача в добро настроение - преди паузата заралии постигнаха важен успех над Монтана (1:0), с който прекъснаха дългата си серия без победа, която датираше от края на септември месец. "Армейците" пък се наложиха над Добруджа (2:0) и бързо забравиха тежката загуба от Лудогорец с 0:3 преди това.

Берое е един от любимите съперници на ЦСКА. "Червените" спечелиха последните 10 срещи със старозагорския тим и днес ще търсят своя 11-и пореден успех, с който да подпечатат мястото си в топ 4 преди задаващите се плейофи.

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола
Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

По време на паузата за националните отбори софиянци изиграха контрола срещу третодивизионния Оборище (Панагюрище) и победиха с категоричното 6:0. Над всички в тази проверка беше Леандро Годой, който отбеляза четири от попаденията. По едно добавиха Мохамед Брахими и Факундо Родригес, за когото това беше първи гол с червената фланелка.

Годой повежда атаката на ЦСКА в Стара Загора
Годой повежда атаката на ЦСКА в Стара Загора

Очаква се именно Кошмара да поведе атаката на ЦСКА под Аязмото, а Йоанис Питас да остане на резервната скамейка. Със сигурност промяна ще има в защитата на "армейците", тъй като наказан за днешния двубой е Лумбард Делова, който натрупа 5 жълти картона.

Делова аут за първия мач на ЦСКА след паузата
Делова аут за първия мач на ЦСКА след паузата

Хосу Урибе няма да може да разчита на бранителя Сантиаго Брунели, който беше изгонен срещу Монтана. Всички други футболисти ще бъдат на разположение на испанския наставник за тежкия сблъсък със столичани.

Последният мач между ЦСКА и Берое, който се игра по-рано през сезона, завърши с изразителна победа на столичани с 5:1.

22 ЦСКА 5:1 Берое

Берое - ЦСКА

Начало: 19:30 часа
Съдия: Тодор Киров
Стадион: "Берое", Стара Загора

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 4553
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 13004
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1329
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1824
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1055
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56950
  • 213
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56950
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210597
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 590
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39020
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1554
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16497
  • 4