Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
ЦСКА 3:0 Оборище, Кошмара с два гола за 120 секунди

ЦСКА и Оборище играят при 3:0 в контрола на базата на "червените" в Панчарево. Леандро Годой откри резултата в 19-ата минута, а само 120 секунди по-късно отново той удвои.

Наставникът на домакините Христо Янев не може да разчита на националните си състезатели срещу седмия в Югозападната Трета лига.

ЦСКА можеше да открие резултата в 5-ата минута след добра атака отляво. Тя завърши с шут на Годой от 15 метра в аут. Секунди по-късно и Ето'о пробва да отбележи, но с доста по-далечен изстрел, който също не намери целта.

Последва още един удар на Етоо, за да се стигне до 19-ата минута, в която домакините откриха резултата. Жордао, който е централен защитник през първата част, намери с дълъг пас Перейра. Крилото изведе набралия скорост Мартино, а левият бек без забавяне намери Годой. Кошмара не се поколеба да шутира незабавно и намери мрежата от десетина метра.

Само 120 секунди по-късно "червените" се възползваха от грешка на съперника, за да удвои. Пиедраита се откъсна отдясно очи в очи с вратаря и можеше да стреля, но не прояви егоизъм, а подаде на намиращия се на чиста позиция Годой. Таранът се възползва от паса и вкара втория си гол в проверката.

ЦСКА - ОБОРИЩЕ 2:0

1:0 Леандро Годой 19
2:0 Леандро Годой 21

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 6. Бруно Жордао (к), 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой

Резерви: 31. Станислав Танев, 33. Божидар Петров, 5. Лъчезар Иванов, 30. Радостин Георгиев, 45. Юлиан Гилов, 7. Улаус Скаршем

ОБОРИЩЕ: 1. Петков, 27. Русинов, 15. Колев, 21. Славчев, 5. Сандов, 17. Сиромахов, 14. Стефанов, 11. Нетов, 80. Янакиев, 29. Люцканов, 6. Вълчинов

