Успешен тест за Самуил Иванов на „Муджело"

  3 апр 2026 | 13:07
Българският пилот Самуил Иванов завърши успешно последния си двудневен тест преди старта на сезона във Формула 4 Централна Европа. Изпитанията бяха на италианската писта „Муджело“, която се оказа най-популярното трасе преди началото на сезона във Формула 4.

За двата дни тестове там се събраха над 60 пилоти, което наложи разделянето им на две групи, за да могат те и отборите им да работят пълноценно.

Последни тестове за Самуил Иванов преди старта на сезона

„На „Муджело“ се събраха много бързи пилоти и големи отбори, цялата италианска Формула 4 плюс други бързи пилоти – обясни шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев. – Целта ни беше Самуил да се доближи до лидерите и успяхме в рамките на тези два дни да го постигнем.

„Но големият тест е впечатляващ, има пилоти, които се готвят постоянно и от първите им излизания на пистата започнаха да дават конкурентни времена. Самуил се готви на писта и с болид от януари, така че трябваше да се адаптира, а и „Муджело“ е сериозна писта – трудна, технична, с превали, не може веднага да си бърз.

Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4

„Самуил вече има над 1200 километра с колата от Формула 4 и сега на „Муджело“ се отпусна да кара, изпълни всичко, което искахме от него, мина на друго ниво на управлението на автомобила, вече натиска повече, имаме солидна база за развитие, а той ставаше все по-уверен с всяко излизане на пистата.“

Сезонът във Формула 4 Централна Европа стартира с първия кръг на „Ред Бул Ринг“ на 10-12 април.

Любо Руйков ще дебютира във Формула 4 Централна Европа

„Нашата цел е да отидем на „Ред Бул Ринг“, да си намерим мястото в колоната и да го защитим – допълни Гьошев. – Самуил има скорост, трябва да я реализира. В четвъртъка преди старта на уикенда има тестове, ние ще сме най-активните. Това не е краят на подготовката му, в хода на сезона Самуил ще продължи да се развива, но първото нещо след „Муджело“ ще е работата на симулатора за австрийската писта.“

Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада
