  3. Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4

  • 18 март 2026 | 16:41
Българският пилот Самуил Иванов ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Централна Европа, като това беше потвърдено днес с публикуването на списъка със заявки за кампанията.

Иванов ще е с №13 и ще се състезава с кола на Real Motorsport, като негов съотборник в румънския тим ще е датчанинът Кнуд Еске Нилсен.

„Имах друго предпочитание за състезателен номер, но се оказа, че е зает и тогава избрах №13“, потвърди Самуил, който е от пилотите, които не споделят нежеланието на колегите си да използват този номер.

Самуил има две титли на България в клас Rotax Senior в картинга и от началото на годината се готви усилено за първия си сезон в едноместните автомобили.

За сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа са заявени 44 автомобила, като свободните са само 6, а потвърдените до момента пилоти са от цял свят – от България и Северна Македония до състезатели от Аржентина, САЩ и Бразилия.

„Работим много добре с Real Motorsport, които имат 4 болида за Формула 4 и по принцип, тимът участва основно в италианската Формула 4, но заради нас ще присъстват и в шампионата на  Централна Европа – допълни шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев. – Миналата година Real Motorsport записаха победа на „Ред Бул Ринг“, състезават се от 5-6 години, така че имат опит.“

