Любо Руйков ще дебютира във Формула 4 Централна Европа

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира във Формула 4 в първия кръг от шампионата на Централна Европа през април. След това, през май, започва и основната кампания за него през 2026 - сезонът в италианската Формула 4, където той ще се състезава за Трайдънт.

Така в първия кръг на кампанията ще стартират двама български пилоти: Самуил Иванов за Real Racing и Руйков за Cram Motorsport, където първоначално бяха заявени трима италиански пилоти.

Последният тест преди началото на сезона за Руйков беше на френската писта „Пол Рикар“, като той определи изпитанията като трудни.

„Беше трудно, защото условията бяха екстремни – много силен вятър – 80 км/ч, трябваше да променяме настройките на колата, тъй като не започнахме откъдето трябва, аз трябваше да променям стила си на каране, но в последните две сесии вече бях бърз“, обясни Руйков.

„Стартирам след по-малко от две седмици на „Ред Бул Ринг“ в първия кръг от Формула 4 Централна Европа, като този състезателен уикенд ще е подготовка за сезона ми в италианската Формула 4, който започва през май.“

