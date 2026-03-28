Любо Руйков ще дебютира във Формула 4 Централна Европа

  28 март 2026 | 07:48
Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира във Формула 4 в първия кръг от шампионата на Централна Европа през април. След това, през май, започва и основната кампания за него през 2026 - сезонът в италианската Формула 4, където той ще се състезава за Трайдънт.

Така в първия кръг на кампанията ще стартират двама български пилоти: Самуил Иванов за Real Racing и Руйков за Cram Motorsport, където първоначално бяха заявени трима италиански пилоти.

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Последният тест преди началото на сезона за Руйков беше на френската писта „Пол Рикар“, като той определи изпитанията като трудни.

„Беше трудно, защото условията бяха екстремни – много силен вятър – 80 км/ч, трябваше да променяме настройките на колата, тъй като не започнахме откъдето трябва, аз трябваше да променям стила си на каране, но в последните две сесии вече бях бърз“, обясни Руйков.

„Стартирам след по-малко от две седмици на „Ред Бул Ринг“ в първия кръг от Формула 4 Централна Европа, като този състезателен уикенд ще е подготовка за сезона ми в италианската Формула 4, който започва през май.“

