Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Последни тестове за Самуил Иванов преди старта на сезона

Последни тестове за Самуил Иванов преди старта на сезона

  • 28 март 2026 | 07:41
Днес започва последният двудневен тест на българския пилот Самуил Иванов, който през април ще дебютира във Формула 4 Централна Европа. Изпитанията са на италианската писта „Муджело“.

„През миналия уикенд Самуил кара два дни на пистата в Серес – обясни шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев. – Първият ден беше на сухо, а вторият – на мокро.

Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4
Самуил Иванов ще дебютира с №13 във Формула 4

„Много съм доволен от работата му, както с колата, така и с тима, напълно отдаден на развитието на карането му и на взаимодействието с екипа, адаптира се много бързо.“

Вчера Иванов приключи подготовката за „Муджело“ на симулатора, а днес стартира първата му тестова сесия.

Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4
Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4

„След „Муджело“ Самуил ще работи на симулатора за „Ред Бул Ринг“, подготовката му приключва и след това сезонът започва, обнадежден съм, тъй като за няколко месеца той постигна страхотен прогрес“, допълни Гьошев.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

  • 27 март 2026 | 23:27
  • 1156
  • 0
Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

  • 27 март 2026 | 23:16
  • 3742
  • 0
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

  • 27 март 2026 | 22:07
  • 1870
  • 0
Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

  • 27 март 2026 | 20:53
  • 1625
  • 0
Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

  • 27 март 2026 | 20:15
  • 1892
  • 0
Дукати: Марк е добре след падането си

Дукати: Марк е добре след падането си

  • 27 март 2026 | 19:38
  • 2381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 11652
  • 55
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 120
  • 0
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 4204
  • 3
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 1877
  • 4
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 23780
  • 6
Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

  • 27 март 2026 | 23:38
  • 24825
  • 62