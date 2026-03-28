Последни тестове за Самуил Иванов преди старта на сезона

Днес започва последният двудневен тест на българския пилот Самуил Иванов, който през април ще дебютира във Формула 4 Централна Европа. Изпитанията са на италианската писта „Муджело“.

„През миналия уикенд Самуил кара два дни на пистата в Серес – обясни шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев. – Първият ден беше на сухо, а вторият – на мокро.

„Много съм доволен от работата му, както с колата, така и с тима, напълно отдаден на развитието на карането му и на взаимодействието с екипа, адаптира се много бързо.“

Вчера Иванов приключи подготовката за „Муджело“ на симулатора, а днес стартира първата му тестова сесия.

„След „Муджело“ Самуил ще работи на симулатора за „Ред Бул Ринг“, подготовката му приключва и след това сезонът започва, обнадежден съм, тъй като за няколко месеца той постигна страхотен прогрес“, допълни Гьошев.