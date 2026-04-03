Ивайло Станчев: Винаги е трудно за гостуващите в Попово

Черноморец (Балчик) ще играе в неделя с Черноломец в Попово. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Попово е едно от най-тежките места за гостуване в нашата група. През зимата Черноломец се подсили със сериозни имена от професионалния футбол и ни очаква много интересен двубой. Успяхме да отдъхнем малко след натоварения график напоследък и сме готови за идващите сблъсъци. Искаме да спечелим и ще направим всичко по силите си да го постигнем“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.