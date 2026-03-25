Драма с дузпи! Септември (Тервел) елиминира Черноморец (Балчик) за купата на АФЛ

На стадион „Рилци“ в Добрич, Септември (Тервел) победи Черноморец (Балчик) с 4:3 след изпълнения на дузпи във финал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. 90-те минути завършиха без гол. При дузпите, вратаря на Септември спаси два пъти, а колегата му веднъж. Стана равностоен, бърз, двуостър, динамичен двубой. Футболистите на Черноморец владееха инициативата през първото полувреме, повече атакуваха. Мартин Янакиев и Толга Мюрвет бяха най-близо до попадение. Септември заложи на контраатаки. Кристиан Пешков стреля опасно, но след рикошет, топката излезе в корнер. В 40-ата минута, съотборниците му поискаха дузпа, за игра с ръка на съперник, но съдията не свири. Второто полувреме беше напълно равностойно. Още в началните му секунди Христо Ковачев изби опасен удар на играч от Балчик. Пред отсрещната врата по една голова възможност имаха Пешков и Владислав Мирчев. Това бяха всичките голови положения до края. Така Септември (Тервел) се класира за финалната фаза на турнира.

ДУЗПИТЕ:

1:0-Тодор Вълканов (от Септември Тервел)

1:1-Борис Стойков (от Черноморец Балчик)

2:1-Станислав Иванов

2:2-Теодор Тотев

3:2-Данаил Димов

Кристо Яначков (от Черноморец Балчик) изпълни, Христо Ковачев (вратар на Септември Тервел) изби топката

Стилян Спасов (от Септември Тервел) изпълни, Денислав Стойчев (вратар на Черноморец Балчик) изби топката

3:3-Иван Томов

4:3-Владислав Мирчев

Мирослав Начев (от Черноморец Балчик) изпълни, Христо Ковачев (вратар на Септември Тервел) изби топката