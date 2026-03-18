Без победител в Шумен

2:2 приключиха Волов-Шумен 2007 и Черноморец (Балчик). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Очакванията се потвърдиха – стана интригуващ двубой, преминал в добро темпо. Иван Томов даде преднина на гостите в средата на първото полувреме, когато вкара дузпа. В началото на второто, Румен Николов изравни, завършвайки многоходова комбинация. В 71-ата минута Димитър Игнатовски стреля, вратаря изби топката, но Жечко Йорданов я насочи в мрежата – 2:1. Десетина минути по-късно Ивайло Минчев фиксира хикса в глава след центриране от корнер. Накрая гостите вкараха още веднъж, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада.