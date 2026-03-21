Черноморец (Балчик) спечели във Варна и вече е лидер

Черноморец (Балчик) оглави класирането след 4:1 над Олимпик във Варна. Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят започна с гол за гостите на Мирослав Начев в 4-ата минута. Съдията обаче не го зачете, отсъждайки засада. Натискът на Черноморец продължи и след половин час, Мартин Янакиев откри резултата. Толга Мюрвет го удвои в 36-ата минута. Секунди преди почивката, Янакиев се разписа за втори път. Мартин Петков покачи на 0:4 в началото на втората част. Футболистите от Балчик намалиха оборотите. Александър Гроздев реализира почетното попадение за домакините в 60-ата минута.