  Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство

Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство

  • 26 март 2026 | 00:46
Tреньорът на вратарите в националния отбор на Беларус и в Динамо (Минск) Андрей Дрозд коментира бъдещето на стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов.

„Той вече е надраснал българското първенство. Там играе стабилно. Следим изявите му и той се представя доста добре. Фьодор заслужава да премине в по-силен клуб и шампионат“, заяви специалистът.

На въпрос кой шампионат би бил най-подходящ за него, Дрозд отговори уверено: „За Фьодор е подходяща всяка топ лига, защото, повярвайте ми, той е многостранен както като човек, така и като вратар. Той може да се адаптира към всеки стил на игра. Затова всеки топ клуб би му подхождал“.

Лапоухов премина в ЦСКА от Динамо (Минск) за 650 хил. евро в началото на 2025 годинаи постепенно се утвърди като твърд титуляр на вратата на "армейците".

Снимки: Gettyimages

