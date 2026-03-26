Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

Беларус надви с 1:0 Кипър в приятелски мач, игран в Никозия. Единственото попадение в срещата отбеляза Иван Тихомиров в 24-тата минута.

Срещата беше дебют начело на Беларус за Виктор Гончаренко. В неговия състав като титуляри започнаха двама футболисти на ЦСКА - вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг. Лапоухов остана на терена до последния съдийски сигнал, а Ебонг беше заменен в 71-вата минута от Карен Варданян.

Друг играч на “червените” - Йоанис Питас, водеше нападението на Кипър. Нападателят игра до 71-вата минута, когато вместо него се появи Ангелос Неофиту.

В други контроли от днес Израел и Грузия завършиха наравно 2:2, а Литва надви Молдова с 2:0.