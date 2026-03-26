  Sportal.bg
  2. Беларус
Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

  • 26 март 2026 | 21:34
Беларус надви с 1:0 Кипър в приятелски мач, игран в Никозия. Единственото попадение в срещата отбеляза Иван Тихомиров в 24-тата минута.

Срещата беше дебют начело на Беларус за Виктор Гончаренко. В неговия състав като титуляри започнаха двама футболисти на ЦСКА - вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг. Лапоухов остана на терена до последния съдийски сигнал, а Ебонг беше заменен в 71-вата минута от Карен Варданян.

Друг играч на “червените” - Йоанис Питас, водеше нападението на Кипър. Нападателят игра до 71-вата минута, когато вместо него се появи Ангелос Неофиту.

В други контроли от днес Израел и Грузия завършиха наравно 2:2, а Литва надви Молдова с 2:0.

От Атлетико Мадрид искат да пресекат амбициите на Барселона с нов договор за Хулиан Алварес

  • 26 март 2026 | 17:08
  • 4355
  • 2
Математик съди УЕФА за плагиатство заради новия формат на ШЛ и ЛЕ

  • 26 март 2026 | 16:40
  • 2221
  • 2
Карагър вижда бъдещето на Салах в Серия "А"

  • 26 март 2026 | 16:25
  • 1067
  • 0
Позитивната нагласа ще помогне на Германия да избегне нов провал на Световното, смята Клинсман

  • 26 март 2026 | 16:18
  • 451
  • 0
Рууни: Присъствието на Тухел може да е от решаващо значение за Англия

  • 26 март 2026 | 16:09
  • 648
  • 0
Батистута: Марадона умря сам като куче и чувствам вина, дано и с Меси не се случи същото

  • 26 март 2026 | 15:45
  • 8366
  • 19
Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026

  • 26 март 2026 | 21:45
  • 20933
  • 6
Бастони и Тонали са титуляри за “адзурите” (съставите)

  • 26 март 2026 | 20:38
  • 2671
  • 0
Съставите на контролата между Бразилия и Франция: Игор Тиаго е резерва

  • 26 март 2026 | 20:35
  • 2216
  • 4
Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

  • 26 март 2026 | 20:59
  • 5276
  • 5
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 21545
  • 49
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 2176
  • 1