Вратарят на ЦСКА запази суха мрежата си в последния квалификационен мач на Беларус

Отборът на Беларус, чийто титулярен страж бе вратарят на 31-кратният български шампион ЦСКА Фьодор Лапоухов, направи нулево равенство срещу тима на Гърция в последния си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Бившата съветска република остана на последно място в група "С" и приключи пресявките с 2 равенства и 4 загуби, без да запише победа.

Представяне, което обаче не надхвърли очакванията за скромния тим от Източна Европа, докато голямото разочарование остава за "елините", които финишираха на третата позиция с 4 точки зад баражното второ място, като още преди началото на мача се знаеше, че те нямат шанс да преследват нещо повече.

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Големият залог в групата остана в другия мач, който се играеше по същото време, като там Шотландия стигна до победа срещу Дания с два гола в добавеното време и си гарантира участие на световни футболни финали за първи път от 1998 г. насам.

Жестока драма класира Шотландия на Мондиал за първи път през XXI век