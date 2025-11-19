Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Беларус
  3. Вратарят на ЦСКА запази суха мрежата си в последния квалификационен мач на Беларус

Вратарят на ЦСКА запази суха мрежата си в последния квалификационен мач на Беларус

  • 19 ное 2025 | 00:02
  • 353
  • 0
Вратарят на ЦСКА запази суха мрежата си в последния квалификационен мач на Беларус

Отборът на Беларус, чийто титулярен страж бе вратарят на 31-кратният български шампион ЦСКА Фьодор Лапоухов, направи нулево равенство срещу тима на Гърция в последния си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Бившата съветска република остана на последно място в група "С" и приключи пресявките с 2 равенства и 4 загуби, без да запише победа.

Представяне, което обаче не надхвърли очакванията за скромния тим от Източна Европа, докато голямото разочарование остава за "елините", които финишираха на третата позиция с 4 точки зад баражното второ място, като още преди началото на мача се знаеше, че те нямат шанс да преследват нещо повече.

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Големият залог в групата остана в другия мач, който се играеше по същото време, като там Шотландия стигна до победа срещу Дания с два гола в добавеното време и си гарантира участие на световни футболни финали за първи път от 1998 г. насам.

Жестока драма класира Шотландия на Мондиал за първи път през XXI век
Жестока драма класира Шотландия на Мондиал за първи път през XXI век
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

  • 18 ное 2025 | 21:30
  • 1344
  • 6
Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

  • 18 ное 2025 | 21:03
  • 3995
  • 0
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 18503
  • 21
Сенегал вкара осем гола на Кения

Сенегал вкара осем гола на Кения

  • 18 ное 2025 | 19:37
  • 1700
  • 1
От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

  • 18 ное 2025 | 19:01
  • 1271
  • 0
Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

  • 18 ное 2025 | 18:24
  • 1613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 85518
  • 414
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 1022
  • 2
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 2459
  • 8
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 1077
  • 3
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 18503
  • 21
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 25671
  • 8